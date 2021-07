Elfstedentocht voor mountainbikes komt terug

De tocht is op 25 en 26 september. Beide dagen zijn start en aankomst in Bolsward.

"De tocht is vijf keer eerder georganiseerd en we vonden het een leuk evenement en eigenlijk zonde dat het stopte, dus hebben we gevraagd of we het mochten overnemen", zegt Stephan Rekker, voorzitter van de Fietselfstedentocht.

Het mooie van Fryslân laten zien

Er kunnen maximaal 500 deelnemers meedoen. "De route is heel anders dan bij de gewone Fietselfstedentocht. Er is een noordlus op de zaterdag van 195 kilometer en op de zondag is de zuidlus van 140 kilometer. Ze komen over verharde en onverharde wegen, bij boeren op het erf en door natuurgebieden. We willen het mooie van Fryslân laten zien."

Doordat ze over onverharde wegen rijden, ligt het tempo wat lager. "Het wordt echt afzien. Het wordt alleen een toertocht, er komt geen tocht voor wedstrijdrijders."