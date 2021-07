Albert Visser na het zien van film over Lemster skûtsje: "Ik was er gewoon stil van"

"En dan gaat het over mijn grote passie, het skûtsjesilen. Om dat te zien, is hartstikke mooi. Zelf ben ik ook vaak in beeld, dat is dan wat minder mooi, maar wel om het skûtsje te zien. Vooral omdat we dit jaar niet kunnen zeilen", zegt Albert Visser.

Promotie

De film van tien minuten is bedoeld als promotie en ook om te laten zien wat het skûtsjesilen inhoudt. "Dat is meer dan twee weken zeilen. Er komt onderhoud bij en training en ik wilde de passie en liefde overbrengen op de Lemsters, de Friezen, eigenlijk op iedereen. Dat was ons doel", legt filmmaker Jordy Schouten uit. De Lemster wilde wat terugdoen voor zijn dorp.

Hij heeft anderhalf jaar aan de documentaire gewerkt. "Als je alle facetten op beeld wilt hebben, dan ben je zo een jaar verder. We zaten er dicht op en hadden nauw contact met Albert. Als het skûtsje in het water ging of naar de stralerij, dan werden we gebeld en gingen we erheen."

Sponsor

Albert Visser komt met zijn bedrijf regelmatig buiten de provincie en moet vaak uitleggen wat het skûtsjesilen inhoudt. "Dat hoef ik nu niet meer te vertellen. Ik kan nu zeggen dat ze het filmpje maar moeten bekijken. Kunnen ze direct sponsor worden."

Beroerde dagen

De schipper baalt nog steeds dat het skûtsjesilen dit jaar niet doorgaat vanwege de coronamaatregels. "Ik was gisteren wel even blij, maar verder heb ik beroerde dagen gehad. Er is niemand overleden in de familie, maar de stemming is wel zo." Hij gaat volgende week gewoon aan het werk. "Ik denk dat ik dan in Finland of Zweden ben. Ik wil hier niet blijven met de bouwvak. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan."