Kunstroute Open Stal in Oldeberkoop gaat door met 50-jarig jubileum

Open Stal begon in 1971 met een expositie van drie kunstenaars die bij het Wapen van Ooststellingwerf (dat nu Theatercafé Le Brocope is), hun werk tentoonstelden. Vijftig jaar later is Open Stal de oudste kunstroute van Nederland op meer dan twintig locaties.

De jubileumeditie wordt gehouden van zaterdag 17 juli tot en met zondag 15 augustus. Kunst is evengoed binnen als buiten te zien op verschillende plekken zoals een school, kerk, boerderij en een bus, maar ook in de eerdere veevoerfabriek van Oldeberkoop.

Groen licht met aanpassingen

Dat er groen licht gekomen is, daar is Katinka Leijendekker van de cultuurexpositie erg blij mee. "Wij moeten steeds weer afwachten hoe de regelgeving is. Maar we zijn een doorstroom locatie. Dus als alles goed gaat mag onze Open Stal vier weken doorgaan. We kunnen elke dag van 13.00 tot 18.00 los. We hebben wel wat aanpassingen moeten doen. Het muziekprogramma kan ook niet doorgaan. Maar de kunst wel en die is van hoge kwaliteit."