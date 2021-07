Acht Friezen op de Olympische Spelen; wanneer komen ze in actie?

Niet fitte Epke Zonderland zijn laatste kunstje

Epke Zonderland komt ook direct de eerste dag in actie. Hoe laat is nog niet bekend. Zaterdag 24 juli moet Epke zich zien te plaatsten voor de finale op de rekstok. Hij moet dan bij de beste acht deelnemers eindigen.

Verspreid over die dag komen er drie zogenaamde subdivisies in actie. Subdivisie 1 begint om 03.00 uur, subdivisie 2 om 06.30 en subdivisie 3 om 12.30. Pas na al deze deelnemers weet Epke of hij zich heeft geplaatst voor de finale.

Epke is gewoonweg de favoriet, maar het is maar de vraag of hij dat nu weer is. Epke is zelf niet zo positief. Hij twijfelt erg over zijn vorm, zijn gezondheid en of hij wel genoeg getraind heeft in aanloop naar de Spelen. Hij twijfelde zelfs over deelname aan de spelen.