College van Súdwest-Fryslân wil 30 nieuwe woningen in Woudsend

In het eerste deel van het plan werden in 2012 al 77 woningen opgeleverd. Evenals in andere dorpen is er ook in Woudsend een grote behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen.

De dertig nieuwe huizen moeten op 30 hectare land komen dat nu nog een agrarische bestemming heeft. Het ligt tussen de rondweg N928 en bedrijventerrein De Welle in. De gemeenteraad praat op 30 september over het plan.