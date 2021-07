GGD Fryslân doet voorlopig geen coronatesten bij vakantiegangers: vertraging bij laboratorium

Fryslân is niet de enige, maar een van de zes regionale GGD's die hier mee te maken hebben.

Nieuwe afspraak maken

Vakantiegangers die een test hadden aangevraagd, kunnen op internet of via 0800-5005 een nieuwe afspraak maken. Het kan dan voorkomen dat ze naar een andere regio moeten voor een test, of zelfs dat men bij een commerciële aanbieder moeten worden getest.

Zes regio's

De andere regio's zijn Groningen, Drenthe, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en IJsselland. In totaal moeten er ruim 7.000 mensen met een afspraak op de hoogte worden gesteld door de GGD. Dat gebeurt onder meer via sms.