"Provinciaal taalbeleid is effectief", maar toch: "Het kan en moet beter"

Het is zowel goed als slecht nieuws, vindt Poepjes. "Het is goed nieuws in de zin dat het nog aardig gesproken wordt bij de jongeren. Dat is belangrijk, zeggen ook academici. Want dat is goed voor de taaloverdracht: dan is er toekomst. Maar de provincie is er nog lang niet. Wij hebben ons best gedaan met het onderwijs en de gemeenten, maar er kan nog wel een schepje bovenop. Er moet meer geld naar het Fries en het Rijk moet daar ook voor in de buidel tasten."

Poepjes: het moet nog beter

Dat kan en moet beter, vindt ze. "Wij moeten met het Rijk investeren in het Fries op school. Ook het Rijk, want het Fries is een Rijkstaal. En wij moeten laten zien dat het Fries niet een taal is voor alleen achter de voordeur, maar ook voor het professionele leven. Dus niet alleen als je met je vrienden een potje bier drinkt, maar ook als je met het ziekenhuis belt. En dat je het in de openbare ruimte ziet, dus bijvoorbeeld op borden."