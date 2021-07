Na een dag oponthoud rijden weer treinen over verzakte spoorbrug Franeker

Na zowat een hele dag oponthoud rijden er weer treinen tussen Leeuwarden en het station Harlingen Haven. Arriva moest overdag bussen inzetten omdat bleek dat de spoorbrug bij Franeker verzakt was na werkzaamheden. Volgens ProRail wordt de brug continu in de gaten gehouden en rijden de treinen voorlopig met een lage snelheid over de brug.