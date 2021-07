Friese brandweer kwam niet in actie in Limburg: "Wat onbevredigend"

De brandweerlieden kwamen uit Lemmer, Jubbega, Wolvega en Harlingen. Uit naam van Veiligheidsregio Fryslân konden ze hulpverlening bieden, maar daar is dus niet veel van gekomen. Officier Berkhout geeft aan dat er niet veel gedaan is. Hij zegt dat er met name 'paraatheid geboden' is.

Onbegrip

"We hadden continue het idee: we willen wat doen," zo zegt Berkhout. "Daarom hebben we onderling ook steeds gekeken naar de mogelijkheden. Daar was ik als officier van dienst ook over in gesprek met de coördinatoren van de reddingsbrigade."

Maar de communicatie liep nog niet perfect. "Over het algemeen begrepen wij elkaar niet helemaal. Dat heeft vooral te maken met het vakjargon. Dat kennen we over en weer niet. Dat is jammer. Maar uiteindelijk zijn we wel tot een goede afspraak te komen. We zouden nog naar Noord-Limburg om daar ondersteuning te bieden. Maar dat bleek niet nodig."

Elkaar kennen

De Friese brandweer zat op korte, maar veilige afstand van het overstroomde gebied. "Mocht het gaan escaleren en er meer water komen, dan hadden wij de geschikte boten om in actie te komen." Maar daar kwam het niet van. "Ook omdat de organisaties elkaar nog niet heel goed kennen. We weten nog niet precies waar we goed in zijn en wat we kunnen."