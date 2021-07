Fokdagen bij Sumarreheide gaan door: goed voor handel en paardenfokkerij

Voorzitter Popke van der Meulen van de fokvereniging Ta it Bihâld is blij dat de keuring toch door kan gaan: "Het is van belang voor de handel en ook voor de fokkerij. De mensen willen toch wel weten hoe het ervoor staat." Publiek is niet welkom bij de keuring, al zijn er veel familieleden. Van der Meulen: "Dat kan ook goed. Ze houden goed afstand van elkaar."

Snel schakelen

Toch is het anders dan anders. "We moesten echt snel schakelen na de persconferentie. Maar we wilden dit door laten gaan. Dus hebben we alles op alles gezet om dit toch op te zetten. En zoals het er nu staat, dat maakt mij heel blij", zegt Van der Meulen.

De deelnemers delen dat gevoel. Ze kunnen hun veulen laten zien voor de jury. "Je weet waar je aan toe bent. Dat is wel mooi", zegt een fokker.

Dat een veulenkeuring niet makkelijk is, blijkt al gauw. Het veulen rende zonder touw met de merrie mee. Een heeft echter sprongambities en springt zo de arena uit. "Het mooie is dat een veulen altijd wel weer terugkomt bij de merrie. Dat scheelt", zegt Van der Meulen.