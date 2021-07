Dijkgraaf: "Op zoveel water als in Limburg is ons systeem niet berekend"

"Je ziet op een aantal plaatsen in Fryslân mooie nieuwe woonwijken met veel water, maar vanzelfsprekend is het nooit. Een projectontwikkelaar verdient aan stenen; water graven kost alleen maar geld."

Nog groter zijn de problemen in sommige oudere woonwijken in plaatsen als Leeuwarden of Drachten. De oplossing kan niet alleen van het waterschap komen, meent Kroon.

Boeren en burgers kunnen helpen

Ook boeren en burgers kunnen er veel aan bijdragen, bijvoorbeeld door sloten op diepte te houden, vijvers of waterberging aan te leggen of door een regenton in de tuin te zetten. "Alle kleine beetjes helpen. Een tuin zonder tegels vangt ook water op. In een straat met alleen betegelde tuinen kan de riolering het al snel niet meer aan."