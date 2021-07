De Leeuwarder vrijdagmarkt over: 'Wat voor zomer wordt dit?'

De meeste mensen leggen zich erbij neer, zo bleek: "Het is jammer, maar het is niet anders."

Sneue boel

"Ach, we gaan nu gewoon rustig in Nederland op vakantie, dat is ook mooi." Dat er geen grote evenementen zijn, vindt men wel jammer: "Met name het skûtsjesilen. Dat is een sneue boel. Ook voor alles eromheen, helemaal voor wie er van moet bestaan."

Een jonge vrouw vertelde dat ze hoopt op betere cijfers, want: "Over een maand gaan we naar Italië..." Een inwoner van een klein Fries dorp noemt met name het dorpsfeest dat is afgezegd jammer. "Zelfs in een dorp leven mensen al lang in een bubbel. Met het dorpsfeest zouden we elkaar weer ontmoeten. We houden nu geld over, maar ik had het liever uitgegeven."

Lekker fietsen

Een ander reageerde heel laconiek: "Ik vind het wel best zo. We gaan wat te fietsen en daar hebben we geen evenementen voor nodig. De natuur is ook mooi. We moeten maar eens leren om wat gas terug te nemen. We zijn veel te verwend."

Een ander voegde daar nog aan toe dat je ook moet kijken naar alles wat nog wél kan: "De musea zijn open en de terrassen en we kunnen uit eten. Wat mij betreft is er genoeg te doen!"