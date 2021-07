Celstraffen tot tien maanden in misbruikzaak 15-jarig meisje

De twee mannen uit Hurdegaryp en Burgum, die volgens justitie het meisje ertoe aanzetten en naar de klanten brachten, werden door justitie gezien als hoofdverdachten.

Celstraf plus behandeling

De Burgumer moet tien maanden de cel in en krijgt bovendien acht maanden voorwaardelijk. Daarna moet hij zich laten behandelen. Hij is veroordeeld voor mensenhandel, cel met een minderjarige en het maken en verspreiden van kinderporno.

De hoofdverdachte had gereageerd op de eerste advertentie van het meisje. Hij was haar eerste klant en daarna ontstond een vriendschappelijke relatie. Hij maakte advertenties met naaktfoto's en had contact met potentiële klanten. De twee deelden de opbrengsten.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het meisje vond het leuk bij de man, voelde zich veilig en vroeg hem om haar naar seksafspraken te brengen. Dat gebeurde zonder geweld. Vanwege een stoornis op seksueel vlak en in het autismespectrum is de man bovendien verminderd toerekeningsvatbaar, zegt de rechter.

De Burgumer mag drie jaar niet meer drinken. Hij mag ook geen contact meer hebben met het slachtoffer en niet in de buurt komen van haar woonplaats. Dat wordt met een enkelband gecontroleerd.

Hurdegariper had geen dwang gebruikt

De man uit Hurdegaryp hoeft niet meer de cel in. De rechter verwijt hem wel dat hij alleen oog had voor zijn eigen financiële gewin. Maar er waren verzachtende omstandigheden, zegt de rechter. Hij had geen dwang gebruikt, het slachtoffer had zelf gevraagd of de man haar naar de klant wilde brengen. Bovendien was de man uit Hurdegaryp nog niet eerder veroordeeld.

Hij krijgt een celstraf die gelijk staat aan de tijd die de man al heeft gezeten in voorlopige hechtenis.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist tegen de Burgumer, plus een voorwaardelijk. De eis tegen de man uit Hurdegaryp was zes maanden cel.