Bloemen voor Peter R. de Vries bij Leeuwarder gerechtshof

De Amsterdamse journalist heeft zich in meerdere zaken verdiept die ook in Fryslân speelden, waaronder die van Marianne Vaatstra. Vader Bauke Vaatstra was donderdag erg geraakt toen hij het nieuws van De Vries' overlijden hoorde.

De Vries werd vorige week in Amsterdam neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard. Donderdag werd bekend dat hij aan zijn verwondingen is overleden. Op social media kwam daarna een oproep om bloemen bij het gerechtshof in Leeuwarden te leggen.