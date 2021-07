CBS: Leeftijd heeft geen invloed op gebruik van het Fries

Thuis wordt in de meeste huishoudens in onze provincie geen Fries gesproken. Veertig procent van de mensen geeft aan dat het Fries thuis de voertaal is. Met 48 procent is Limburgs in de provincie Limburg de enige taal die vaker thuis gesproken wordt.

"Die veertig procent is voor een minderheidstaal niet slecht. Ik vind dat een hoog cijfer", zegt Jensma. Hij relativeert het percentage, omdat bij de berekening ook gebieden zijn meegenomen waar mensen van oudsher geen Fries spreken. "Als je de Stellingwerven, Het Bildt en de steden eraf haalt, dan zit je misschien wel boven de vijftig procent."

Functioneel Fries

Naast leeftijd lijkt ook het opleidingsniveau niet zo'n grote invloed te hebben als bij andere regionale talen en dialecten. Dat zegt volgens het CBS dat het Fries sterker geworteld is in alle opleidingsniveaus vergeleken bijvoorbeeld het Gronings of Drents.

Jensma ziet dat ook: "Dat laat zien dat Fries voor mensen functioneel is. Dat hoeft niet per se op het werk te zijn, maar kan ook te maken hebben met het uitdrukken van gemeenschap en identiteit."

Fries buitenshuis

Als mensen thuis in een andere taal dan het Nederlands spreken, dan is hen ook gevraagd in welke taal ze buitenshuis het meest praten. De antwoorden op die vraag laten zien dat wanneer mensen thuis Fries spreken, ze dat ook bijna altijd met buren, in de winkel en in de horeca doen. Hetzelfde geldt voor het Limburgs in Limburg.

Grafiek: waar spreken de mensen de taal nog meer? (werkt de grafiek niet goed op uw apparaat, klik dan hier)