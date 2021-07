PC zet 'QR-code-hulpbrigade' in en hoopt het beste voor het kaatsevenement

Daarom heeft de PC een inloopmiddag in het Kaatsmuseum, volgende week van 15.00 tot 17.00 uur. "Dan zal er een aantal mensen met een laptop zitten die mensen kunnen helpen om een QR-code op een telefoon of op papier te krijgen. Wij hebben het de QR-code-hulpbrigade genoemd."

Omgeving ook evenemententerrein

Volgens bouwmeester Theunis Bakker van de PC komt er nog heel wat bij de organisatie kijken. "We hadden normaliter alleen wat hekken rondom het Sjûkelân. Maar nu is het hele gebied daaromheen een groot evenemententerrein. Dus dat moeten we afsluiten, maar wel zo dat de mensen die er wonen nog wel thuis kunnen komen."

Ook wat het eten en drinken betreft moet er wel wat veranderen. "We hebben afgelopen vrijdag te horen gekregen dat we allemaal moeten zitten. Dat is nog wel een ding, want mensen moeten dus ook zitten als ze willen eten en drinken", zegt Bakker.