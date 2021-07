Spoorbrug bij Franeker verzakt: geen treinverkeer mogelijk

De spoorbrug over de Arumer Feart komt al uit 1862. Eerder zei vervoerder Arriva dat de problemen kwamen door een aanvaring, maar ProRail meldt nu dat er aan de brug wordt gewerkt. Die moet volgend jaar worden vervangen. Bij de voorbereiding op dat werk is dus een deel verzakt.

ProRail durft niet te zeggen hoe lang het oponthoud duurt. "We zijn nu aan het kijken of het nog veilig is om erover heen te rijden", zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder. ProRail verwacht om ongeveer 13.30 uur meer te weten.

Bussen met ruimte voor bagage en fietsen

Reizigers moeten de reisplanner van Arriva in de gaten houden.

Arriva zet nu bussen in. Bij die bussen hoort ook een kar, zodat de bagage en eventuele fietsen van reizigers ook mee kunnen.

Druk richting de eilanden

Vanwege de vakantietijd is het druk in de treinen richting Harlingen, met mensen die daar op de boot stappen naar Vlieland of Terschelling. De extra reistijd tussen Leeuwarden en de haven in Harlingen is meer dan een uur.