Boot vaart tegen spoorbrug aan bij Franeker: geen treinverkeer mogelijk

De spoorbrug gaat over de Arumer Feart. Hoe erg de problemen zijn, is momenteel niet bekend. Arriva durft ook niet te zeggen hoe lang de overlast voor treinreizigers nog duurt.

Het vervoersbedrijf zet nu bussen in. Bij die bussen hoort ook een kar, zodat de bagage en eventuele fietsen van reizigers ook mee kunnen.

Vanwege de vakantietijd is het druk in de treinen richting Harlingen, met mensen die daar op de boot stappen naar Vlieland of Terschelling. De extra reistijd tussen Leeuwarden en de haven in Harlingen is meer dan een uur.