Caravans en treintje gaan in vlammen op bij Leeuwarder camping

Toen de brandweer na een melding in de nacht van donderdag op vrijdag aankwam, stonden de voertuigen al volledig in brand. Omdat er mogelijk gasflessen aanwezig waren, bleef de brandweer op een afstandje. Daardoor duurde het een poos voordat de brand was bestreden.

Volgens omstanders was er een harde knal bij de brand. De brandweer kan dat niet bevestigen.

Zonnepanelen geknapt

De overkapping waar de voertuigen onder stonden, bestond voor een groot deel uit zonnepanelen. Meerdere panelen zijn door de brand geknapt, delen ervan liggen nu in de omgeving. Hoe groot het verspreidingsgebied is met deeltjes van zonnepanelen, wordt vrijdag onderzocht.