Aantal besmettingen per week flink gestegen: van 69 naar 1.474 in twee weken

Gemeente Súdwest-Fryslân had met 258 registraties de meeste besmettingen. Daarna volgen Leeuwarden met 217 besmettingen en Smallingerland met 196 besmettingen.

Ameland: omgerekend meeste besmettingen

Momenteel is het aantal besmettingen omgerekend naar het aantal inwoners in de gemeente Ameland het hoogst. Daar zijn omgerekend 1.462 besmettingen op 100.000 inwoners vastgesteld. Daarmee staat Ameland op nummer één in de lijst van gemeenten met de hoogste besmettingsgraad. Ameland staat daarmee boven Groningen, Utrecht en Amsterdam. Al moet gezegd worden dat het aantal inwoners van Ameland beperkt is. Dat heeft grote invloed op de besmettingsgraad.

Daarna volgen De Fryske Marren met 88 besmettingen per 100.000 inwoners en Smallingerland met 349 besmettingen per 100.000 inwoners.

Alleen gemeente Schiermonnikoog blijft nog vrij van besmettingen.

Eén sterfgeval en één ziekenhuisopname

Afgelopen week is er één Fries overleden die het coronavirus had. Het gaat om een inwoner uit Waadhoeke. Er is één patiënt opgenomen in een Fries ziekenhuis, een inwoner uit Súdwest-Fryslân.