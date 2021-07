Friese volleybalsters behalen finaleronde op WK onder 20 jaar

De derde en vierde set gingen naar Amerika. "Dat was vooral te wijten aan ons eigen spel. De scherpte was er af omdat wij aan één set genoeg hadden om zeker te zijn van de halve finale. Maar eerlijk is eerlijk, Amerika ging ook beter spelen" analyseert Rixt van der Wal. De midspeelster komt normaal gesproken uit voor VC Sneek in de eredivisie. De andere Friezinne, Hyke Lyklema, speelt ook in de eredivisie, bij het Talentteam Papendal.

Zaterdag speelt Nederland de halve finale tegen Servië. Bij winst wacht zondag in de finale de winnaar van de andere halve finale tussen Italië en Rusland.