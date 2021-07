Huizen laatste fase Drachtservaart al uitverkocht bij bereiken hoogste punt

In de tijd van de bouwcrisis gaat het jaren minder goed met het project en werd er zelfs aan gedacht om de nieuwbouw te beperken. Wethouder Hartogh Heys wilde er donderdag niet al te lang bij stilstaan. "Ik weet dat het lastig is geweest, maar dat was voor mijn tijd. Het gaat er nu om dat er weer gebouwd wordt en dat we blijven bouwen. Niet omdat ik dat leuk vind, maar omdat er behoefte aan woningen is. Niet alleen in Drachten, maar ook in de dorpen van Smallingerland."