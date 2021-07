Noardeast-Fryslân ondersteunt streektalen met werkgroep en projectsubsidie

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties en inwoners met een interesse voor taal. Aan de leden wordt gevraagd om projecten te bedenken en te steunen.

Projecten

Voor losse projecten is maximaal 750 euro per project beschikbaar totdat de subsidiepot leeg is. Er zijn al een tal projecten opgezet. zo maakt theatermaker Eline de Vries een voorstelling in het Súd-Lauwerlânsk. En studenten hebben samen met de Afûk placemats en een lesboek ontwikkeld voor in de horeca. Verder zal streekdichter Geart Tichelaar een fietstocht door de gemeente maken voor een speciaal gedicht.