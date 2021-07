Fries fietst de Tour van 1903: "Een makkelijke etappe is 280 kilometer"

Dat is een ambitieus avontuur, Arjen. Hoe ver zijn jullie?

"We zijn in twee dagen van Parijs naar Marseille gefietst, daar zijn we nu. Alle etappes zijn zo'n 400 tot 500 kilometer. Er zit een makkelijke bij, die is 280 kilometer, haha. Gelukkig zijn het maar zes etappes. We proberen dat in twee weken te doen: een dag fietsen en dan een dag rust. En in het weekend nemen we ook vrij. Dus 1.200 kilometer in een week, 2.400 in totaal."

Is het te doen?

"Dat weet ik niet zo goed. We hebben nu twee etappes gehad en ik ben aardig kapot. Dat hebben de anderen ook. We hebben overal wat pijntjes: dit doet pijn, dat gaat mis. En ik zag dat het weer in Limburg raar doet, maar hier ook. Ik heb nog nooit zoveel regen gezien."