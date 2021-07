Lemmer baalt van afgelaste skûtsjestrijd

Niet iedereen in het watersportdorp begrijpt het besluit van de SKS en IFKS. De coronabesmettingen nemen wel toe, maar in de buitenlucht bij het water vallen de risico's waarschijnlijk mee. "Het is nu ook vak zo dat het strand vol ligt en dan controleert ook niemand. En dat mag dan wel en dit niet. Het is wel wat scheef," zegt Diny Tijsseling van The British Pub.

Zij zit ook in het bestuur van de ondernemersvereniging van Lemmer. Ze verwacht dat winkels, kroegen en restaurants omzet verliezen, omdat klanten wegblijven. "Dit is verschrikkelijk balen, het gaat saai worden in het dorp. We mogen niets meer organiseren."

Ook Siene de Vries van watersportvereniging Zevenwolden baalt ervan: