Cultuur van piratenzenders is immaterieel erfgoed: "Het is de kick"

Jos van der Linden van de Leeuwarder Piraten onderschrijft de populariteit van de piratencultuur. "Zo'n 21 jaar geleden zijn we bij Mercurius begonnen als piratenprogramma. Het was een proef, maar men wist niet wat er gebeurde: de telefoon ontplofte ongeveer. Zo populair was piratenmuziek bij de luisteraars. En nog steeds, moet ik zeggen."

Kippenvel

Het is nog steeds een succes, zoals dat vroeger al was. "De gezelligheidsfactor gaat omhoog, het leeft gewoon. Het roept emoties op. Op een gegeven moment dachten we wel: we gaan eens met de lokale omroep praten. Nu staan we bij LEO Middelsé op de playlist. Het bevalt goed. Soms belt er iemand die je kippenvel bezorgt aan het mengpaneel, met het verhaal dat ze bij een bepaalde plaat hebben."

De kick

Het betekent niet dat het illegale zenden in Fryslân volledig voorbij is, zegt Van der Linden. "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Men wil toch wel eens even op een zaterdagavond een zendertje aanslingeren om wat illegaal plaatjes te draaien. Dat is toch de kick. Het is ook een stukje spanning: je hoopt niet dat ze langskomen van het Agentschap Telecom. Iets wat niet mag is natuurlijk leuk."