Tennisser Sander Arends naar halve finale ATP-toernooi Båstad

Het toernooi in Båstad is een zogeheten ATP-250 toernooi. Dat is een niveau hoger dan de challengertoernooien die Arends en Pel normaal spelen. Eerder deze week waren Arends en Pel met 6-1 6-4 te sterk voor Luis Martinez uit Venezuela en Artem Sitak uit Nieuw-Zeeland.

Tegenstanders in de halve finale zijn Pablo Cuevas (Uruguay) en Fabrice Martin uit Frankrijk.