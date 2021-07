Petitie voor behoud Welcome to The Village meer dan duizend keer getekend

"Het enthousiasme voor de petitie toont aan dat Welcome to The Village geliefd is onder talloze burgers", zegt Jelmer Luimstra. Hij is een van de initiatiefnemers van de petitie.

"Samen maken wij ons er zorgen over dat het festival de stad uit wordt gejaagd. Dit is ontzettend zonde voor de lokale cultuur, die door het duurzaam en innovatief opgezette popfestival juist opbloeide."

Gemeente: ons huiswerk overdoen

De gemeente Leeuwarden gaat later dit jaar goed naar het bestemmingsplan in de Groene Ster kijken, heeft het college beloofd.

"De festivals in de Groene Ster liggen juridisch zeer complex, waarbij we bij de rechter een aantal keren ongelijk hebben gekregen", zei in woordvoerder van de gemeente Leeuwarden eerder. "Daar leren we van, maar het betekent soms wel dat we een deel van ons huiswerk moeten overdoen."