Friezen in rampgebied: "We moesten de camping vannacht halsoverkop verlaten"

René Jongsma zat in het dorp Polleur, in de Belgische Ardennen. "We werden vannacht van bed gelicht. Het leger sommeerde ons om de camping halsoverkop te verlaten." Ze zijn naar een veilig gebouw in Spa gebracht.

De situatie was heftig, zag Jongsma. "Het was zorgelijk. Een brug hield het water tegen, maar die is kapot gegaan. De brandweer vertelde dat de auto's gewoon 'zwommen'. Het is in vijftig jaar niet zo erg geweest."