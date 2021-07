IJsmaker uit Lemmer wint op online kampioenschap: "De jury heeft mijn ijs gemaakt"

Hoe kwam je erbij om aan deze wedstrijd mee te doen?

"Vorig jaar heb ik in Nederland meegedaan, toen kon ik het wel gewoon zelf uitvoeren. En toen heb ik me gekwalificeerd voor deze Europese wedstrijd, het Gelato Festival Europe. Mar vanwege corona was het dus allemaal digitaal, anders hadden we naar Italië gemoeten. Dat was nu ook niet handig geweest trouwens, met de drukte momenteel in onze ijssalons."

Wat heb je nu gewonnen?

"Nu hebben we ons gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen. Ik hoop dat het dan niet opnieuw digitaal hoeft, want dat is toch veel minder leuk."

Ligt het ijs ook gewoon in de winkel?

"Je kunt het ook in onze zaak halen, ja! Het is veel werk om het te maken en bovendien is kaki een seizoensvrucht, dus daar ben je ook gebonden. Maar binnen twee dagen ligt het er weer."