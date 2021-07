Provinciebestuur: Besluit over vaarverbod bij Terherne is 'juridisch risico'

Fokkens denkt dat schippers naar de rechter kunnen stappen, als ze geen toestemming krijgen om door Terherne te varen. Die zou het besluit terug kunnen draaien.

De vaarweg naar Heerenveen is sinds 7 juli niet meer toegankelijk voor schepen groter dan 86 meter lang en 10,5 meter breed. Dat hebben de Provinciale Staten onlangs besloten.

De vaarweg loopt door Terherne. Daar zeggen de mensen dat ze de grote schepen gevaarlijk vinden, omdat het water ook door andere mensen wordt gebruikt.

Camera's wijzen uit: er is geen gevaar

Gedeputeerde Fokkens zegt nu dat het niet objectief vaststaat dat de schepen voor gevaarlijke situaties zorgen. "We hebben dat een aantal jaren met camera's in de gaten gehouden. En uit die beelden blijkt dat er geen sprake is geweest van bijna-ongelukken of iets dergelijks."

Fokkens is het niet eens met het besluit van de Staten. "Wij zeggen: dan kun je misschien maar beter een paar grote schepen hebben, in plaats van meer kleinere."

Een kanaal door de weilanden

Beroepsschippers en watersporters zouden graag een nieuw kanaal zien, vanaf Heerenveen rechtdoor het Prinses Margrietkanaal op, in plaats van de bocht om, en dan door Terherne.