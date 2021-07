Frustratie is 'megagroot' na schrappen skûtsjesilen: "Hier doen we alles voor"

De burgemeesters denken dat er te veel publiek op het zeilen afkomt. De mensen zouden niet in de hand kunnen worden gehouden.

Dat er nu niet gezeild wordt, is 'hartstikke zuur', zegt Harmen Brouwer. Hij is al meer dan twee jaar schipper op het skûtsje van Langweer, maar heeft nog geen wedstrijd gezeild.

"Het gaat om die twee weken. Daar leef je voor, daar doe je alles voor en daar laat je alles voor. Als dat niet doorgaat, is dat hartstikke zuur", aldus Brouwer.

Hij richt zich nu op volgend jaar, maar hij weet dat hij vorig jaar hetzelfde zei. "Vorig jaar dachten we: het wordt 2021. We konden niet geloven dat het nu nog zo is. Maar het is niet anders. Aankomend jaar willen we vlammen. Als het dan weer niet doorgaat, eet ik mijn schoen op!"

Ver weg

Volgend jaar is nog ver weg, zegt schipper Klaas van der Meulen uit Woudsend. Voordat de SKS het besluit bekend maakte, hoopte hij nog op een alternatief. Die hoop is er niet meer, maar hij blijft wel positief. "In 2020 moeten we zeilen. Dat moet. Dat moet."