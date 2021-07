SKS schrapt skûtsjesilen na oplopende besmettingen

Het is de tweede keer op rij dat het kampioenschap niet doorgaat. De SKS maakte het besluit bekend in de ledenvergadering in Woudsend.

Eerder vandaag meldde de IFKS al dat ook hun kampioenschap niet doorgaat. Dit betekent dat er dit jaar, net als in 2020, geen skûtsjekampioenschappen gezeild worden in Fryslân.