Rutte: Thuiswerken weer de norm, ventilatie vierde basisregel

Op dit moment worden mensen geadviseerd om maximaal de halve week naar kantoor te komen en alleen als er genoeg afstand gehouden kan worden.

Rutte zei in de Tweede Kamer dat hij terug wil naar het vorige thuiswerkadvies: zoveel mogelijk thuiswerken, als dat kan. "Als jullie het ermee eens zijn, ik zie niemand opspringen, dan gaan we dat doen."

Ventilatie

Het kabinet voegt een vierde basisregel toe aan de drie bestaande regels: ventilatie. Naast de 1,5 meter afstand, handen wassen en testen en thuisblijven bij klachten, is frisse lucht ook belangrijk, zegt Rutte in het debat.

"Dat zijn we aan het uitwerken en daar gaan we verder mee aan de slag", zegt Rutte. "We zullen het ook op een bordje toevoegen bij de persconferenties."

Ventilatie is een zaak voor professionals, zegt Rutte. "Voor je het weet doet iedereen een ventilator aan en verspreiden ze daarmee juist het virus." Er wordt nog bekeken welke maatregelen genomen worden.

Politiek verantwoordelijk voor besmettingen

Het Friese Kamerlid Aukje de Vries (VVD) zei in het debat dat het beter was geweest - met de kennis van nu - als er in fasen was versoepeld.

Volgens De Vries is de Tweede Kamer medeverantwoordelijk voor het oplopen van de besmettingen, omdat zij akkoord gingen met de versoepelingen.

Volgens Rutte heeft het kabinet de gevolgen van de versoepelingen onderschat. "We hebben het gedrag onderschat en we hebben overschat in elke mate we de risico's konden beperken." Dat rekent hij zichzelf aan, en niet de jongeren die nu op grote schaal besmet zijn.