Slager mag worst niet meer roken, ook al doet hij dat al bijna dertig jaar

De slager zit al tien jaar op de Midstraat. Drie jaar geleden verhuisde hij naar een nieuw pand in dezelfde straat. In het voormalige pand heeft hij nooit klachten gekregen, maar hier was dat al snel aan de orde.

Dwangsom

Het gemeentebestuur van De Fryske Marren heeft slager Obe Veldman een dwangsom van 1750 euro opgelegd voor elke keer dat hij na 26 augustus nog worst rookt in zijn slagerij. De boete kan oplopen tot 17.500 euro.

Veldman begrijpt de klachten niet. Wie ervoor kiest om achter een winkelstraat te wonen, kiest niet voor een rustig gebied, zegt hij. "Dan moet je accepteren dat er geluiden en luchten zijn."

Omwonenden willen op dit moment niet teveel zeggen. Ze geven wel aan geen problemen te hebben met de slager, maar wel met de stankoverlast.

Tienduizenden euro's helpen niet

De gemeente zei al eerder dat de overlast aangepakt moest worden. Dat deed de slager met een investering van 30.000 euro. De koleninstallatie is nu een stuk stiller, maar de stank blijft.

Uit onderzoek blijkt dat er meer rook en stank is dan toegestaan. En de slager heeft geen vergunning voor de rookkast, zegt de gemeente.

Veldman is al 28 jaar slager. Eerst achttien jaar in Balk en daarna in Joure. En hij heeft nog nooit een vergunning gehad, zegt hij. "Nu zegt de gemeente dat we al die tijd geluk hebben gehad met buren die niet geklaagd hebben. Dan zijn we uitgepraat."