Burgemeester over streep door SKS: Daar gelden dezelfde argumenten als voor de IFKS

De SKS had al 'een standpunt ingenomen', zegt Veenstra, maar die organisatie wilde dat eerst met de leden delen, voordat het naar buiten komt. De SKS wilde tot die tijd niet bij Omrop Fryslân reageren.

Veenstra zei dat de SKS 's avonds bekend zou maken welk besluit er is genomen. Hij wilde daar niet op vooruitlopen, maar 'ontkent niet' dat de argumenten bij de SKS en de IFKS dezelfde zijn.

De IFKS is geschrapt, omdat het publiek niet in de hand te houden zou zijn. En bij de SKS is er vaak zelfs meer publiek.

"Het gaat niet de goeie kant op"

"In Fryslân neemt het aantal besmettingen stevig toe", zegt Veenstra. "Vandaag ook weer. Het gaat niet de goede kant op. En dan moeten we onze knopen tellen. De situatie is 180 graden anders dan vorige week."

Een week geleden zei de SKS dat het kampioenschap dit jaar, met een paar aanpassingen, wel door kon gaan. Voorzitter René Nagelhout zei toen dat er gekozen was voor concessies om toch te zeilen.