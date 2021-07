Smedema krijgt geen vergoeding; handel in verbrande muntjes is geen goudmijn

Smedema dacht dat hij een goudmijn had met de handel in euromuntjes die in de afvalverbrandingsoven waren geweest. Hij kocht ze op in Azië. Na het schoonmaken leverde hij ze in bij De Nederlandsche Bank.

Die zei dat ze te slecht waren om gebruikt te worden als betaalmiddel. Ze waren door chemische behandeling lichter en kleiner, bobbelig en hadden een zwarte aanslag. Omdat Smedema een vergoeding wilde hebben, stapte hij de naar de Raad van State, maar die wees dat dus af.

Volgens de ondernemer is het 'serieus geld' en volgens hem steken ze bij de DNB zo jaarlijks miljoenen in hun zak.