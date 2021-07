Grote schepen niet meer naar Heerenveen; recreatievaart blij

Een van de bedrijven die gebruik maakte van de lange vrachtschepen is Dam Beton in Akkrum. Ze krijgen aanvoer van grondstoffen via de vrachtschepen en moeten nu kleinere schepen inhuren en dat vraagt logistiek om de nodige aanpassingen die volgens Henk Dam van Dam Beton niet altijd even gemakkelijk zijn. Bovendien vervoert het bedrijf ook heipalen over het water. Die zijn lang van stuk en dan is het vervoer in lange vrachtschepen ideaal.

Henk Dam: "We willen ook meer van onze producten afzetten per schip, vooral naar het westen." Hij vindt het besluit van de Staten jammer. "Dat houdt in dat we meer schepen moeten laten varen. Dat kost meer, maar geeft ook meer CO2-uitstoot dus zijn onze duurzaamheidseisen ook moeilijker te halen. "

Alternatief: omleiden of in bloktijden varen

Hij vindt het niet logisch dat wel geïnvesteerd wordt in het PM-kanaal om dat geschikt te maken voor grote schepen, maar dat ze de stukken naar de binnenhaven overslaan. Aan de andere kant begrijpt hij de belangen van de watersport en recreatie ook. "Ik denk dat een stuk van het kanaal moet worden omgelegd zodat recreatie gescheiden wordt van de beroepsvaart. Op korte termijn zouden we in bloktijden kunnen varen zodat er minder hinder is voor recreatie."