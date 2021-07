'Fries om utens' Dennis Wiersma (VVD) nieuwe demissionaire staatssecretaris

Van 't Wout ging weg als staatssecretaris omdat hij minister van Economische Zaken en Klimaat werd. Intussen zit hij met een burn-out thuis.

Wiersma was eerder actief voor studentenvakbond LSVb en voorzitter van FNV Jong. Sinds 2017 zit hij voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij was voor die partij als Kamerlid ook woordvoerder op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.