Klap voor IFKS: kampioenschap gaat dit jaar niet door

De teleurstelling bij de IFKS is groot. "Hoe vreselijk wij het ook vinden, ons bestuur heeft nu geen andere keus dan de kampioenschappen 2021 niet te laten doorgaan. Dit is een enorme teleurstelling voor de schippers en teams van 62 skûtsjes. Eerst zouden zij dit jaar niet kunnen zeilen, toen weer wel en nu toch niet!", schrijft de organisatie in een brief aan de leden.

De kampioenschappen zouden in 'sobere vorm' zijn in verband met de coronamaatregelen schrijft de organisatie in een brief aan de leden. Maar de oplopende besmettingscijfers hebben ervoor gezorgd dat de plannen zijn veranderd.