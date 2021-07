Paardenhandel gaat door in coronatijd; jammer dat liefhebbers evenementen missen

Jelmer Chardon heeft een trainings- en handelsstal in Jorwert, en ook een dekstation. Ook hij zou naar een aantal van die concoursen toe. Hij vindt het jammer dat het niet doorgaat. "De paarden zijn er klaar voor en we zijn er ook klaar voor. Voor de klanten en liefhebbers is het jammer dat het niet doorgaat", zegt Jelmer Chardon.

Kers op de taart

Zijn handel lijdt niet erg onder corona. De paarden worden wel verkocht en het dekken gaat wel door. "Het is meer een aardigheid voor de mensen, jammer dat het niet doorgaat. Ze kijken ernaar uit." Locatiekeuringen hebben ze via een livestream gedaan, maar met concoursen lukt dat niet. "We kunnen door, maar de kers op de taart is er niet."

Pieken op het moment

Hij denkt niet dat de toekomst voor de concoursen bedreigd wordt. "Maar het stimuleert niet natuurlijk. Als we de paarden gereed hebben, zoals Eise. Die hengst is nu 12 jaar en zit in de bloei van zijn leven. Die moet je er volgend jaar weer zo goed voor krijgen. Het is net als met een topatleet, die hebben hun piek en dan moet het wel gebeuren. Volgend jaar weet je niet hoe zo'n hengst ervoor staat."