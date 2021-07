GroenLinksers willen verandering in partij: "Geen aanval, maar tijd voor vernieuwing"

Scholtens zou het wel mooi vinden als GroenLinks kan meeregeren in een links en progressief kabinet. "Maar GroenLinks en de Partij voor de Arbeid moeten dan wel aan elkaar vasthouden. We doen het niet alleen om een zetel te krijgen in vak-K."

Molenaar sluit zich daarbij aan. "Ik zou het heel erg jammer vinden als GroenLinks en PvdA elkaar loslaten. Er is al genoeg versnippering."

Aan tafel bij de formatie

Vier jaar geleden zat GroenLinks ook aan tafel bij de formatiegesprekken. Toen haakte de partij af, omdat Klaver het niet eens was met de zogeheten Turkijedeal. VVD, CDA en D66 wilden toen Syrische vluchtelingen Europa niet in laten. Daar kon Klaver zich niet in vinden.

Nu is GroenLinks opnieuw een van de partijen waarmee wordt gesproken om een nieuw kabinet te vormen. VVD en D66 schrijven momenteel een concept-akkoord. Andere partijen, zoals GroenLinks, kunnen daarna aangeven of ze zich aan willen sluiten.

Laatste oprop

Er zijn meerdere evaluatierapporten geschreven. Scholtens vindt dat de partij goed naar al die stukken moet kijken. "Dat moet ervoor zorgen dat we sterker worden. Het is niet één ding dat anders moet. Ik heb er wel vertrouwen in dat de partij luistert naar onze zorgen. Dit is meer een laatste oproep, zodat de zorgen duidelijk zijn."