Friese GroenLinksers steunen petitie voor meer democratie in partij

GroenLinks is niet democratisch genoeg en de eigen achterban kan zich niet meer vinden in de koers van de partij. Dat zeggen tientallen lokale politici van GroenLinks. Daarbij zit ook Femke Molenaar, fractievoorzitter in Leeuwarden. De boodschap wordt gesteund door Hiske Scholtens, de Friese voorzitter van jongerenafdeling DWARS.