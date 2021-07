SC Heerenveen verliest oefenwedstrijd en Mitchell van Bergen

Heerenveen had het betere van het spel, maar kansjes voor Van Bergen en Tibor Halilovic (die afgelopen weekend nog twee keer scoorde) leverden geen goal op. Aan de andere kant voorkwam doelman Erwin Mulder de 0-2. Vlak voor rust viel Van Bergen uit met een blessure. Hoe ernstig die blessure is, is nog niet duidelijk.

Nog geen Stevanovic

In het begin van de tweede helft schoot spits Henk Veerman de bal tegen de touwen, maar hij deed dat in buitenspelpositie. Dat ging dus niet door. In het laatste halfuur gaf trainer Johnny Jansen speeltijd aan een grote groep wisselspelers. Nieuwe aanwinst Filip Stevanovic zat daar niet bij.

Vlak voor tijd maakte Dor Turgeman er nog 0-2 van voor Maccabi, in een fase waarin Heerenveen de gelijkmaker zocht. Bij 0-2 bleef het op het sportpark van SDC Putten.