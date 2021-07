Voorwaardelijke celstraf voor Leeuwarder die Rutte bedreigde

De verdachte had er onder andere op gezet dat Rutte een kogel kreeg en dat hij hem kapot zou schieten. Rutte zou zich ernstig bedreigd gevoeld hebben door de tweets.

De verdachte zegt dat hij de berichten in een opwelling heeft geplaatst. Hij had te veel gedronken en was erg gefrustreerd omdat hij door de coronamaatregelen zijn kinderen al een tijdje niet had gezien. Hij zei in de rechtbank ook dat hij wel achter het coronabeleid van de regering staat.

De man heeft hulp gezocht en loopt nu bij een psychiater en bij de verslavingszorg.