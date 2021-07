GGD Fryslân: aantal besmettingen gaat volgende week verder oplopen

Toch betekent dat niet dat er geen reden tot zorg is. "Het gaat nu ook weer van jongeren naar ouderen. Ouderen die niet gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. En ook al ben je gevaccineerd, dat helpt niet 100%. Bovendien beschermen de vaccins ook minder goed tegen nieuwe varianten." Van de mensen die afgelopen week positief getest zijn op het coronavirus, was zes procent naar eigen zeggen volledig gevaccineerd.

Long covid: serieus probleem

Niet alleen het feit dat mogelijk oudere en kwetsbare mensen het virus krijgen is zorgelijk. "Jongeren krijgen soms long covid. Dan belanden ze niet per se in het ziekenhuis, maar houden ze wel langdurig klachten."

Een kwart van de 16- tot 25-jarigen zegt drie maanden na een besmetting nog steeds last van klachten te hebben. Het gaat om slaperigheid, kortademigheid, hoofdpijn, niet goed kunnen concentreren en vergeetachtigheid.

Hoogtepunt aantal besmettingen moet nog komen

Over de afgelopen week bekeken, komen er iedere dag gemiddeld 170 nieuwe besmettingen bij in Fryslân. Hofstra verwacht dat het hoogtepunt nog niet is bereikt. "Het effect van de feestjes van afgelopen week zien we pas over twee week in de cijfers. Dan gaan we misschien wel naar 300 per dag of nog hoger. We moeten dus op onze qui-vive zijn."

Niet iedereen is het erover eens dat het aantal geregistreerde besmettingen omhoog gaat. Sommige deskundigen verwachten dat minder mensen zich laten testen. Dan gaat het virus niet weg, maar komen er wel minder positieve gevallen aan het licht. Onder andere de burgemeester van Terschelling is bang dat daarmee het zicht op de verspreiding van het virus verdwijnt.