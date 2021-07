Burgemeester Terschelling vreest om zicht op campingjeugd en virus te verliezen

Het kan snel gaan in tien dagen, zegt Van de Pol. "Toen dachten we nog: de zomer lacht ons toe en we hebben een mooi seizoen voor de boeg. De wereld ziet er op dit moment heel anders uit."

Minder testen, dus minder goed zicht op virus

Een week geleden is een toegangsteststraat geopend op het eiland. Daar konden 400 mensen per dag zich laten testen. Deze week zou de capaciteit naar 1.000 testen per dag. Maar nu de nachthoreca dicht moet, is de noodzaak voor zo'n toegangstest er niet meer. En dus laten jongeren zich minder vaak testen.

Dat weet Van de Pol ook. Ze is bang dat het zicht op het virus verdwijnt. "Meten is weten. Als minder mensen testen, betekent het dat er ook minder positieve besmettingen worden gemeten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet zijn. Dat baart me wel zorgen: dat mensen wel ziek zijn en het virus zich verspreidt, maar dat we het niet weten."