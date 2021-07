Visserijdagen Harlingen gaan toch niet door, ook niet in afgeslankte vorm

Eerder wilde Stichting Visserijdagen Harlingen het evenement laten doorgaan op een nieuwe locatie, de Nieuwe Willemshaven. Hier kon men beter controle houden op het aantal bezoekers.

Met de nieuwe coronamaatregelen van het Rijk is het echter vanaf 10 juli niet meer mogelijk om evenementen te organiseren die langer duren dan 24 uur. Bovendien moeten bezoekers van evenementen kunnen zitten.

De nieuwe maatregelen voor de festivals gelden tot en met 13 augustus en moeten de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen tegengaan.

Muziekavonden gaan ook niet door

Door de maatregel kan de organisatie van De Visserijdagen geen evenementenvergunning meer krijgen, ook al vindt het evenement plaats van 25 tot en met 28 augustus.

De gemeente gaat nu kijken wat er wel georganiseerd kan worden in de periode na 13 augustus. Wel is al duidelijk dat ook de muziekavonden op de Grote Bredeplaats niet langer kunnen doorgaan, omdat de veiligheid daarvoor afhankelijk is van het hoofdfeest.