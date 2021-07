Tuinfeest Festival gaat voorlopig niet door: financiële strop dreigt

Voor het nieuwe House- en Technofestival, dat op 24 juli zou plaatsvinden in de Prinsentuin in Leeuwarden, warden alle 3.000 kaarten zomaar uitverkocht. Maar de organisatie moet de bezoekers nu teleurstellen: het festival gaat voorlopig niet door. Voor de organisatie dreigt een grote financiële strop.

"Het is heel verdrietig", zegt initiatiefnemer Esmee van Eck. "We ervaren ook wel boosheid. Omdat we twee weken van te voren te horen krijgen dat we niet door konden gaan op de gewenste datum, dat doet gewoon pijn."

Zware tijd

Als de organisatie eerder had geweten dat het Tuinfeest Festival niet door kan gaan op 24 juli, hadden ze nog de kans om een nieuwe datum te zoeken, zo zegt Van Eck. Dat had veel uitgemaakt voor de kosten. Nu moet de festivalorganisatie sommige zaken, zoals de lockers en toiletten, al wel betalen.

"Het is een spannende en onzekere tijd", zegt Van Eck. "De wens is zeker om het te verplaatsen. We hebben de hoop op dit jaar, maar dat kunnen we nog niet garanderen."