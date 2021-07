Bewoners De Stelp op Ameland in quarantaine: corona vastgesteld bij medewerker

De quarantaine is in overleg met de GGD en de Specialist Ouderengeneeskundige van KwadrantGroep en ging gisteren in, vanaf 15.00 uur. Dit betekent dat de bewoners zoveel mogelijk in hun eigen appartement moeten blijven. Hier moeten ze ook eten en de bewoners mogen geen bezoek meer ontvangen. De maatregel is genomen vanwege de deltavariant die nu rondgaat in Nederland en extra besmettelijk is.

Willem van der Kooi, locatiemanager bij het wooncentrum: "Eén van de medewerkers is besmet geraakt op het eiland. Eigenlijk is het heel vreemd, ze was volledig gevaccineerd, maar heeft toch een besmetting opgelopen." De medewerker is eerst nog aan het werk geweest omdat ze geen klachten had.

Verrassend

"Dat is voor ons allemaal verrassend", zegt Van der Kooi. In het wooncentrum is iedereen gevaccineerd, ook het personeel. "En op Ameland zijn alle volwassenen zo goed als gevaccineerd. Het is een scenario waar je geen rekening mee houdt."